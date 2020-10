À Saint-Charles-Borromée, le stationnement vert inauguré

La Ville de Saint-Charles-Borromée a inauguré son stationnement vert, le premier du genre sur le territoire.

Ce nouvel aménagement apporte de nombreuses améliorations : plus grande capacité d’accueil, durabilité, lutte aux ilots de chaleur, meilleure absorption des eaux de pluie et sécurité des usagers.

Ce projet a bénéficié d’une aide financière de 250 000 dollars par l’entremise du programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) du gouvernement fédéral.

Les acteurs de ce projet sont (voir la photo): à l’avant, le conseiller Denis Bernier, le maire Robert Bibeau, le directeur des Services techniques Jonathan Marion, au centre, le directeur général Claude Crépeau, le coordonnateur des travaux publics Daniel Bonin, les conseillères Janie Tremblay et Chantal Riopel et derrière, la conseillère Louise Savignac, les employés des travaux publics Alain Neveu, Robert Ducharme et Yannick Moreau et le conseiller Jean-Sébastien Hénault.

Absents sur la photo, les employés des travaux publics ayant participé à la réalisation du projet : Charles Pelletier, Michel Dupuis, Claude Chabot, Sylvain Breault, Richard Martin, Jean-Claude Nadeau et Jocelyn Roussel.