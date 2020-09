Sit-in au bureau du premier ministre: Québec solidaire Lanaudière répond présent

Refusant de « rester las » devant le projet de relance économique proposé par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec et son projet de loi 61, le Comité environnement étudiant Joliette, la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, Mères au front Joliette-Lanaudière, Mobilisation Matawinie et plusieurs autres organisations militantes citoyennes organisent un sit-in au bureau de circonscription du premier ministre François Legault, vendredi 25 septembre.

Loin d’être insensible aux revendications du regroupement, Québec solidaire Lanaudière se réunit demain avec ses militants dans le respect des consignes sanitaires en vigueur pour « rappeler une fois de plus au premier ministre et à son gouvernement qu’il doit placer l’environnement et la justice sociale au centre de son projet de relance économique du Québec ».

Soutien aux organisations citoyennes

« En étant présent à l’Assomption ce 25 septembre, Québec solidaire souhaite affirmer son soutien aux diverses organisations citoyennes de Lanaudière qui luttent depuis bien longtemps pour la défense de l’environnement et la justice sociale dans cette région du Québec où les députés caquistes font la sourde oreille », mentionne Olivier Huard, porte-parole Lanaudois pour Québec solidaire.

En tant que parti de la rue et maintenant fort de 10 députés depuis 2018, Québec solidaire œuvre sans relâche à faire entrer la voix de tels regroupements citoyens à l’Assemblée nationale et à les rendre, de ce fait, incontournables. Enfin, il s’agit pour Québec solidaire Lanaudière de la première occasion de mobiliser ses membres autour de ses trois nouveaux

axes de lutte que sont la lutte aux inégalités, la transition écologique ainsi que la défense des services publics, axes choisis lors du Conseil national solidaire du 12 septembre dernier.

Le 25 septembre prochain, les militant.e.s solidaires de Lanaudière seront donc au Bureau de circonscription du premier ministre Legault à L'Assomption à 16h pour accroître la pression sur le Premier ministre et son gouvernement, car la relance ne peut qu’être solidaire, juste et verte.