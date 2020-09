Les MRC de Lanaudière poursuivent leur collaboration à la Table des préfets

Les MRC de la région ont annoncé le renouvellement de l‘entente de délégation concernant l’exercice de certains pouvoirs appartenant aux MRC pour la région de Lanaudière. L’entente d’une durée de 5 ans permettra, entre autres, de maintenir la collaboration et la cohésion entre les six MRC du territoire.

Les six MRC de la région ont ainsi réitéré leur confiance envers la Table des préfets de Lanaudière (TPL) en matière de développement régional. Rappelons que la TPL, formée en 1995, est une instance politique ayant pour principal objectif de permettre aux MRC du territoire lanaudois de se concerter sur des dossiers régionaux et d’échanger sur des enjeux communs. Elle a aussi pour mandat de maintenir un lien avec les organismes socio-économiques du territoire.

«Assumer le leadership en matière de développement régional»

Elle assume également la gestion d’ententes à caractère régional et elle agit à titre de comité d’analyse et de sélection des projets soumis dans le cadre du Fonds régions et ruralité volet 1 ou de tous autres fonds dont elle assume la gestion.

Ce renouvellement démontre une ferme volonté de faire ensemble, selon le président de la Table, Normand Grenier: « Les élus de la région réitèrent par cette entente leur volonté d’assumer le leadership en matière de développement régional ainsi que l’importance de la concertation entre les MRC. Cette entente nous permettra de poursuivre le travail amorcé au cours des dernières années afin d’assurer un développement cohérent dans la région et de favoriser la collaboration avec nos partenaires socio-économiques régionaux. »

L'enveloppe régionale reconduite

Rappelons que l’entente de délégation précédente (2016-2020) aura permis de mettre en place la Table des préfets à la suite de l’abolition de la CRÉ et de créer l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants dédié aux organismes à mandats régionaux. Cette entente aura aussi généré des investissements totalisant près de 900 000 $ sur 4 ans.

La nouvelle entente démarre donc sur des bases avec lesquelles les acteurs et organismes socio-économiques peuvent collaborer et construire. Cette nouvelle entente confirme par ailleurs la reconduction de l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants bonifiée pour les cinq prochaines années.