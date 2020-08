Rawdon dévoile son bilan de mesures prises au plus dur de la pandémie

Comme partout ailleurs, Rawdon n'avait pas prévu une telle année de bouleversements et de changements. L'administration municipale a dévoilé à ses citoyens le bilan des actions qui ont rapidement été déployées pour faire face à la pandémie et assurer le maintien des services offerts à la population.

Le nouveau Plan de mesure d'urgence, adopté par le conseil municipal de Rawdon en novembre 2019, a servi de base solide ces derniers mois. Aussitôt l'état d'urgence sanitaire déclarée par le gouvernement, les membres de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Rawdon déployaient des mesures concrètes et proactives, en gardant la sécurité de leurs citoyens et de leurs employés au cœur de leurs priorités.

Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité des citoyens, de nombreuses décisions déchirantes ont rapidement été confirmées par le conseil municipal, telles que:

la fermeture au public des bâtiments municipaux, tout en assurant la continuité des services aux citoyens;

l'annulation d'évènements publics, dont celui de la Saint-Patrick;

la gestion préventive et sécuritaire des ressources humaines : plan de rotation et de relève pour assurer la protection des employés, déploiement de l’équipe administrative en télétravail, entente exceptionnelle en collaboration avec le Syndicat, accompagnement constant des employés dans un contexte difficile et en mouvance;

la gestion préventive et sécuritaire des ressources du Service de la sécurité incendie pour assurer la pérennité de ce service de première ligne;

l'évaluation financière des impacts et révision des dépenses;

les mesures d’allégements fiscales pour tous les citoyens et commerçants;

l'annulation de la programmation régulière des loisirs et des activités culturelles;

l'offre culturelle révisée, dont la diffusion de spectacles en direct sur Facebook, prêt de livres numériques, suggestions d’activités créatives en ligne pour tous les âges;

l'affichage personnalisé dans les lieux publics, réaménagement majeur de certains sites municipaux, nouveau protocole d'entretien ménager et de désinfection des lieux publics.

Soutien à la communauté

Pour assurer le soutien à sa population, les heures de réponse par téléphone ont été prolongées pour offrir un service téléphonique 7 jours sur 7. Ne serait-ce qu'offrir une oreille attentive aux personnes inquiètes et vulnérables ou pour référer vers un organisme partenaire, des contacts ont été faits personnellement par les employés municipaux.

Les pompiers de la municipalité ont aussi été rapidement mobilisés pour effectuer des visites en CHSLD et dans les résidences pour les personnes âgées. Les organismes à but non lucratif qui œuvrent sur le territoire ont également été contactés chaque semaine afin de connaître leurs besoins et leur offrir un accompagnement personnalisé.

Le service de livraison d'épicerie et de produits pharmaceutiques déployé pour les personnes de 70 ans et plus a aussi été très apprécié et utilisé par les citoyens. En tout, plus de 350 livraisons ont été effectuées entre le 24 mars et le 9 juillet. La municipalité a souligné les efforts des commerçants en cette période difficile et rappellé à la population l'importance de favoriser l'achat local et de choisir les commerces de Rawdon.

L'accès aux parcs: renversement de l'achalandage excessif

Tout le Québec aura été témoin de la beauté et du charme des espaces verts de Rawdon, une alternative presque trop invitante en contexte de déconfinement partiel.

Pour renverser la tendance d'achalandage excessif et le manque de civisme, la réaction de la municipalité a été rapide pour assurer la sécurité et la quiétude de ses citoyens.

Le maire Bruno Guilbault se souviendra longtemps de la première belle fin de semaine de l'été Covid. « Dès que le débordement a été constaté, nous avons réagi en réservant l'exclusivité des lieux à nos citoyens, le temps de prévoir de nouveaux contrôles d'accès, de nouvelles mesures de sécurité et de surveillance. Avec du recul, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et en toute humilité, je pense que nous avons servi d'exemple pour de nombreuses municipalités du Québec qui ont dû faire face au même phénomène d'achalandage.»

Un bilan de mi-parcours gage de réconfort

Même si l'heure est au bilan au conseil municipal de Rawdon, on sait très bien que l'année de bouleversements pandémiques n'est pas terminée. Cela dit, l'expérience des derniers mois et le professionnalisme dont a fait preuve l'ensemble du personnel sont rassurants pour les mois à venir.

Un plan de rétablissement est également en place pour assurer la transition et/ou le maintien de nouvelles « bonnes » pratiques selon les cas. À ce jour, les lieux publics ont été rouverts à la population, les services aux citoyens sont dispensés à distance ou en personne, les horaires ont été modifiés et les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement du Québec sont respectées à la lettre.