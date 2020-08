Des artistes du Nord de Lanaudière donnent pour les CHSLD du Nord de la région

Une initiative conjointe débouche sur la volonté d'utiliser l'art pour remercier le personnel soignant des CHSLD et colorer le quotidien des aînés du Nord de la région.

Voici l'idée de base: 11 centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 11 artistes peintres, 11 dons de toiles. Le projet est initié par Normand Turmel, artiste peintre lanaudois, avec la collaboration de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière).

Au final, ce sont 13 artistes du Nord de Lanaudière qui ont fait don de 16 tableaux aux CHSLD de leur territoire en juin dernier.

M. Turmel a été inspiré par un mouvement né à Thetford Mines où des artistes faisaient don d’une œuvre au personnel de la santé.

Douze artistes-peintres mobilisés dans le Nord de Lanaudière

« En sachant ce qui se vit dans nos CHSLD, je trouvais important de faire quelque chose, souligne-t-il. J’ai eu l’idée de poursuivre le mouvement dans la région. Je voulais remercier les personnes qui prennent soin de nos aînés et qui travaillent dans des conditions difficiles. Comme les toiles seront remises aux CHSLD, les résidents aussi pourront les admirer ».

Ainsi, avec l’aide de la fondation, il a mobilisé 12 artistes peintres établis dans le Nord de Lanaudière dans la réalisation de son projet. Chacun d’entre eux a fait don d’une ou de plusieurs œuvres.

Les tableaux sont en voie d’être remis aux établissements, selon Maude Malo, directrice générale de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière : « Nous faisons actuellement le pont avec les différents CHSLD afin de coordonner l’installation des toiles. L’ensemble d’entre elles devraient être installées au cours des prochaines semaines. »

« Ces tableaux embelliront l’environnement des résidents et je tiens à remercier chacun de ces artistes ainsi que la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour cette idée et cette réalisation », tient à souligner Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

Les artistes ayant participé à cette initiative sont : Agnès Corriveau (Joliette), Annie Durette (Sainte-Mélanie), Danielle Beaudry (Saint-Jean-de-Matha), France Deshaies (Saint-Ambroise-de-Kildare), Francine Bessette (Berthierville), Ginette Beaupré (Crabtree), Ginette Noury (Rawdon), Gisèle Saint-Martin (Joliette), Hortense Roy (Joliette), Karine Forget (Joliette), Lise Guay (Joliette), Lucie Fréchette (Saint-Charles-Borromée) et Normand Turmel (Saint-Alexis-de-Montcalm).

Les établissements qui recevront une ou plusieurs toiles sont les 11 CHSLD se trouvant dans les quatre MRC du Nord de Lanaudière.