Camp d’occupation de militants écologistes à Place Bourget

Des militants se sont réunis vendredi à la Place Bourget de Joliette pour réclamer une plus grande couverture médiatique et des engagements de la part des divers paliers de gouvernement au sujet de la crise climatique.

Les militants ont établi un campement d’occupation au même titre que leurs homologues d’Amos et Montréal.

« Nous y resterons jusqu’à ce que notre message soit entendu. Nous invitons citoyen.ne.s, militant.e.s, journalistes et familles à se joindre à nous, pour discuter ou pour camper dans un environnement inclusif et de partage », explique le mouvement par voie de communiqué.

Les demandes du groupe se divisent en quatre points:

1. Relance économique verte, juste et locale

2. Couverture des médias active et transparente face à l’urgence climatique :

3. Plus de femmes en poste de pouvoir

4. Justice climatique

« Occuper, c’est réclamer la place publique pour y rêver, y créer et y rencontrer. C’est une réappropriation de l’espace, mais aussi du temps. Prendre son temps pour simplement exister dans l’espace, c’est ça qui est révolutionnaire », lance une militante du mouvement.

Les organisateurs demandent aux participants de porter un masque/couvre-visage ainsi que de respecter les mesures de distanciation sociale.

Le groupement se qualifie de « mouvement écologiste, féministe, antiraciste et pacifique » et affirme « désapprouver la violence et le cassage, puisqu’ils sont contraires aux valeurs fondamentales de paix, de justice sociale et d’écologie ».