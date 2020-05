Les organismes communautaires auront accès à de l'aide financière du fédéral

Les organismes communautaires et sans but lucratif auront accès au nouveau Fonds d’urgence pour l’appui communautaire qui dispose d’une enveloppe de 350 M$. De plus, les femmes entrepreneures, les parents et la Croix-Rouge obtiendront un soutien.

La majorité des fonds sera distribuée par l’entremise de Centraide, fondation communautaire du Canada et la Croix-Rouge. Les critères d’admissibilité et les conditions d’inscription seront publiés sur les sites Internet des partenaires du gouvernement du Canada. C’est à compter de mardi que les organismes pourront faire leur demande d’aide.

D’ailleurs, 500 refuges pour les femmes victimes de violence ont obtenu du soutien provenant de l’enveloppe de 40 M$ prévue à cet effet.

Augmentation de l’allocation pour enfants

Il avait déjà été annoncé qu’au mois de mai l’allocation pour enfants allait augmenter de 300 $ par enfants. Ce changement débutera ce mercredi et Ottawa ajustera le tout à mesure que le prix du panier d’épicerie augmentera afin de s’ajuster au coût de la vie.

Aide à la Croix-Rouge

En ce temps de crise, la Croix-Rouge a besoin de plus de ressources matérielles et humaines pour continuer à soutenir les Canadiens à travers les différentes épreuves à venir comme les feux de forêt et les inondations. C’est pourquoi le gouvernement a l’intention d’investir 100 M$ pour s’assurer que la mission continue.

Les femmes qui sont entrepreneures sont durement touchées par la pandémie et faisaient déjà face à plusieurs défis. Une enveloppe de 15 M$ sera disponible dans le cadre de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Approbation d’un premier essai clinique pour le vaccin

Santé Canada a approuvé le premier essai clinique qui provient de l’Université Dalhousie. Ainsi, le centre de recherche national du Canada va travailler en collaboration avec les fabricants dans l’éventualité de la réussite de cet essai et de rapidement distribuer le vaccin à travers le pays. Le premier ministre rappelle que bien que ce soit une bonne nouvelle, la recherche et le développement sont longs et doivent être bien faits.