Déconfinement graduel: le maire de Joliette appelle à la solidarité des citoyens

Alors que la Direction de la santé publique suit l’évolution de la situation de près dans la région de Joliette, le maire Alain Beaudry rappelle l’importance de ne pas baisser la garde et de respecter les consignes de façon rigoureuse.

« Les journalistes me demandent si la situation m’inquiète. Bien sûr que c’est inquiétant! assure-t-il. D’abord, comme organisation municipale, ça nous pousse à être doublement vigilants dans notre prestation de service et dans les mesures de prévention à maintenir et renforcer auprès de notre personnel. Mais j’appelle la population d’ici et d’ailleurs à ne pas baisser la garde… »

Alain Beaudry poursuit avec un appel à la solidarité. « Dans les derniers jours, la circulation à Joliette a beaucoup augmenté. Oui, nous avons les commerces et entreprises qui desservent tout le Nord de Lanaudière. Mais sachez que plusieurs offrent la livraison, vous allez rapidement trouver les informations sur Internet. Pour être franc, je ne suis vraiment pas convaincu que tous les déplacements observés en ce moment dans Joliette sont de nature essentielle. Merci de rester solidaire, de vous ressaisir et de rester patient, le temps que la situation se tasse. »

Tous les bâtiments municipaux, modules de jeux et sentiers de proximité sont fermés à la population. Les services municipaux sont maintenus par téléphone au 450 753-8000, par courriel à [email protected], par clavardage et solution en ligne au www.joliette.ca.