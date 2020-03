COVID-19 : « C’est assez ! Ça suffit ! » prévient Trudeau aux récalcitrants

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a durci le ton aujourd’hui, pendant sa conférence de presse quotidienne, mettant en garde les récalcitrants qui se croient invincibles.

La distanciation sociale et le meilleur moyen de maintenir la sécurité de tous et l’on ajoute aux consignes de se tenir à 2 mètres les uns des autres si nous n’avons pas le choix de sortir, d’éviter les rassemblements et les foules.

« Si vous choisissez d’ignorer ces consignes, si vous choisissez de vous rassembler avec des gens et aller dans des endroits où il y a une foule vous ne mettez pas également votre vie à risque, mais d’autres vies à risques. »

M. Trudeau comprend que l’isolement commence à peser sur les Canadiens, mais que nous ne pouvons nous permettre de nous arrêter maintenant. Il faut penser à protéger sa parenté, ses amis, mais également le personnel médical et les commis dans les épiceries.

Prenant un ton plus directif, le premier ministre s’est exprimé de ces mots pour bien se faire comprendre : « C’est assez ! Ça suffit ! Restez à la maison, rentrez chez vous. Voilà ce qu’il nous faut tous faire. »

Le gouvernement du Canada pourrait du jour au lendemain décider d’appliquer plus sévèrement les consignes et aucune option ne sera écartée pour les faire respecter.

Il prend l’exemple d’Équipe Canada qui a décidé de ne pas aller aux Jeux olympiques de Tokyo s’ils ne sont pas reportés, et il croit fermement que c’était absolument la chose à faire et que tout le monde devrait emboîter le pas.

Un soutien aux agriculteurs

L’homme politique a mentionné que demain, les députés se retrouveraient dans la Chambre des communes pour adopter une loi pour soutenir les agriculteurs et les personnes travaillant dans l’agroalimentaire.

« Nous ouvrons un fond de 5 G$ en capacité de crédit supplémentaire. À partir d’aujourd’hui les producteurs et les agriculteurs peuvent demander de l’aide pour que la nourriture continue d’être disponible. »

Association avec les provinces

M. Trudeau indique qu’il s’entretiendra dans la journée avec les premiers ministres des provinces pour mieux arrimer les programmes de quarantaine et d’isolement. Ce soir, les mesures concernant l’aide aux familles et PME seront également discutées.

De nouveaux vols pour les Canadiens à l’étranger

Le gouvernement a annoncé que trois vols étaient prévus par la compagnie Air Canada à partir du Pérou, deux nouveaux vols du Maroc et un de l’Espagne.

Air Transat effectuera deux vols du Honduras, un de l’Équateur et un autre du Guatemala.

Situation au Canada

Actuellement, on compte 1472 cas confirmés au pays. Cela, encourage le Canada à investir 192 M$ pour la recherche d’un vaccin et de traitements.

Il ne faut pas oublier que : « même si vous n’êtes pas un ambulancier ou un chercheur, vous pouvez sauver des vies en restant à la maison le plus possible, en maintenant une distance d’au moins 2 mètres avec les autres si vous devez sortir, vous pouvez faire toute la différence. » premier ministre du Canada, Justin Trudeau.