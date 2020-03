Saint-Félix-de-Valois se met à jour des recommandations face au COVID-19

Selon les nouvelles directives des autorités de santé publique, et dans le but de diminuer les risques de propagation du COVID-19, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois vous annonce les nouvelles mesures mises en place sur le territoire en date d'aujourd'hui, vendredi 20 mars.

La municipalité est en mode prévention et communication. Dès mercredi, des pompiers du Service de protection et d’intervention d’urgence étaient à pied d’œuvre devant les deux épiceries de la Ville afin de distribuer un dépliant rappelant les consignes des autorités, les coordonnées des sources officielles, les mesures prises par la municipalité, mais également les précautions à prendre lors des emplettes en magasin pour limiter la propagation. À ce jour, plus de 2 000 dépliants ont été distribués.

Une liste des commerces du secteur alimentaire et de la santé qui sont ouverts a également été rédigée et diffusée afin de faciliter l’organisation des personnes en isolement en mentionnant les heures d’ouverture, les coordonnées et les services de livraison.

De plus, Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois transmet un appel à l’entraide. « Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants du réseau de la santé, les employés municipaux, mais également l’ensemble des citoyens pour les efforts consentis dans ce contexte exceptionnel », souligne la mairesse.

En ce moment difficile, les plus belles actions sont celles de solidarité et d’entraide envers les plus vulnérables. Elle invite à appeler vos proches, vos voisins, vos amis afin de prendre des nouvelles, de vous soutenir et, dans la mesure du possible, vous aider. La communauté doit se mobiliser afin d’aider les plus vulnérables, que ce soit un parent seul avec plusieurs enfants, une personne âgée ou une personne vulnérable.

Annulation

La Soirée des bénévoles prévue le 24 avril prochain sera annulée dans les circonstances. Les organismes sont tout de même invités à soumettre les formulaires de candidature pour les prix des bénévoles afin que la municipalité souligne leur implication lors de la Semaine d’action bénévole du 20 au 26 avril. La remise des prix sera reportée et la nouvelle date annoncée, dès le retour à la normale.

De nouvelles directives poussent également la Ville à annuler la tenue du registre pour les règlements d’emprunt 390-2020 et 392-2020 prévue 23 mars.

Pour rappel, il s'agit de:

La fermeture des bâtiments municipaux

La mairie, la bibliothèque, le centre Pierre-Dalcourt, la maison des jeunes, le comptoir vestimentaire, ainsi que l’écocentre sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Les services sont maintenus à la mairie, mais doivent se faire par téléphone ou en ligne.

Les paiements pourront se faire par transaction en ligne, par la poste pour ce qui est des chèques, ou via la chute à document qui se trouve à droite de l’entrée principale de la mairie. Noter que l’échéance pour le paiement des licences canines est reportée au 1er mai jusqu’à nouvel ordre. La chute à livre de la bibliothèque est accessible à nouveau durant la période de fermeture et il n’y aura aucuns frais de retard pour la période de fermeture.

En mode vigie

La municipalité suit la situation de très près et est prête à répondre à toutes directives provenant des autorités de santé publique et met actuellement en place des mesures de contingence afin de s’assurer du maintien des services. Une mise à jour hebdomadaire, ou selon l’évolution de la situation, sera diffusée par communiqué et publié sur le site suivant: www.st-felix-de-valois.com, ainsi que sur la page Facebook @municipalitesaintfelix afin de vous tenir au courant des mesures en place.

Risque d’inondation

Les résidents en zone à risque doivent être informés que le ministère de la Sécurité publique a émis des nouvelles directives quant aux interventions en cas d’inondation. Nous vous invitons à prévoir un endroit pour vous loger en cas d’inondation puisque le gouvernement ne permettra pas l’ouverture des centres d’hébergement pour les sinistrés. Vous ne serez pas au dépourvu, un lieu sécuritaire conforme à cette directive sera tout de même à votre disposition en cas de besoin.

Prévention*

Le 13 mars, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, particulièrement celles de 70 ans et plus, puisqu’elles sont davantage à risque de complications.

Si la COVID‐19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545. Les meilleurs moyens pour limiter la propagation de ce coronavirus demeurent des gestes simples à la portée de tous :

• Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.

• Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.

• Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :

• Se couvrir la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.

• Se débarrasser des mouchoirs en papier dès que possible et se laver les mains par la suite.

• Si vous êtes malade, éviter le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes

âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement de soins de

longue durée ou dans les résidences privées.

• Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques alternatives.

Si vous devez vous présenter dans un magasin :

• Déléguer une seule personne par famille :

o Pas de personne âgée ou vulnérable

o Pas d’enfants



• Maintenir une distance de 1 m avec les autres personnes.

• Tousser dans le creux de votre coude.

• Privilégier le paiement par paypass (crédit ou débit).

• Se laver les mains avant et après votre passage.

• Ne pas porter vos mains à votre visage.

• Demeurer courtois avec le personnel.

Pour les citoyens de retour de voyage, qui éprouvent des symptômes ou qui sont âgés de plus de 70 ans:

Prière de rester à la maison

• Ne pas aller dans un endroit public.

• Ne pas emprunter les transports publics.

• Reporter tout rendez-vous médical non urgent.

• Ne pas accueillir de visiteurs à la maison.

Sites de référence

Afin de limiter la diffusion de fausse information, pour prévenir la fraude ou tout simplement répondre à vos questionnements, consulter les sources officielles :

Québec

1 877 644-4545

www.quebec.ca/coronavirus

Facebook : @ServicesQuebec

Canada

1 833 784‐4397

www.canada.ca/le-coronavirus

Facebook : @CANenSante

Saint-Félix-de-Valois

450 889-5589

www.st-felix-de-valois.com

Facebook : @municipalitesaintfelix