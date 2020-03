Joliette adhère à l'organisme IVÉO de solutions innovantes

Suivant sa volonté de proposer aux citoyens de Joliette une Ville ouverte sur les technologies et sur la recherche de solutions innovantes, la Ville a annoncé fièrement son adhésion à IVÉO.

IVÉO est un organisme sans but lucratif, financé par le gouvernement du Québec et ses villes partenaires, dédié à l'expérimentation en environnement réel de nouvelles technologies dans le domaine des transports intelligents et durables en contexte de villes petites et moyennes.

C’est par le biais du Living Lab, propulsé par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDEJ), que la Ville de Joliette a fait la découverte de cet organisme facilitant la mise en place de projets pilotes et favorisant le maillage, ainsi que les collaborations entre les entreprises/start-ups et les besoins des villes et de leurs partenaires.

À travers ce partenariat annoncé, tous les organismes et entrepreneurs établis à Joliette pourront tirer profit de l’écosystème d’innovation mis en place par IVÉO, qui compte à ce jour plus de 25 villes dans son réseau. Une valeur ajoutée pour les citoyens, mais aussi pour l’ensemble des acteurs du milieu, susceptibles de servir de tremplin pour les entreprises innovantes.

Pour en savoir plus concernant les opportunités potentielles, le service des communications de la Ville de Joliette est accessible à [email protected] ou lors de la Journée de l’innovation présentée par le CDÉJ, le 3 avril. IVÉO sera présent.