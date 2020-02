Lanaudière Économique oeuvre à la régionalisation de l’immigration

Afin d’assurer la compétitivité des entreprises dans la région, l’organisme Lanaudière Économique, en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), déploie une initiative régionale concertée des acteurs de Lanaudière, pour la mise en œuvre d’un projet de régionalisation de l’immigration qui vise l’attraction et l’établissement durable des travailleurs issus de l’immigration. Le gouvernement a alloué 250 000$ dans le programme Mobilisation-Diversité mis en place par Lanaudière Économique.

La main-d'œuvre immigrante représente l'une des solutions afin de combler les besoins de personnel auxquels fait face la région de Lanaudière. De plus, l’intégration réussie des personnes immigrantes sur le marché du travail contribue à la richesse culturelle et à la prospérité économique de la société québécoise.

Une Table régionale pour une meilleure concertation entre les acteurs

Dans le cadre de cette initiative régionale, différentes actions seront mises de l’avant par Lanaudière Économique en collaboration avec ses différents partenaires. Lanaudière Économique agira à titre d’organisme "pivot" de la région auprès des organismes en régionalisation de Montréal dans le but d’instaurer un service central de coordination qui a pour mandat d’appuyer les municipalités régionales de comté (MRC) et les organismes de la région dans leurs efforts d’attraction et d’établissement durable des travailleurs issus de l’immigration sur le territoire de Lanaudière.

Dans cette perspective, Lanaudière Économique, en partenariat avec le MIFI, mettra en place une Table régionale liée aux enjeux locaux de l'immigration. Cette table multisectorielle vise à mieux accueillir et à assurer une meilleure concertation et collaboration des partenaires communautaires, institutionnels et économiques de la région. En plus de se doter d’un outil de promotion régionale, le projet de régionalisation permettra d’offrir des ateliers de groupe pour les employeurs afin de les sensibiliser à l’accueil des personnes immigrantes. Lanaudière Économique organisera également un colloque régional auquel participeront des employeurs lanaudois, des acteurs clés locaux, des élus ainsi que les organismes communautaires engagés

dans le projet.

250 000$ investis

« Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est heureux d’allouer une aide financière de 250 000 $ à l’organisme Lanaudière Économique dans le cadre de son programme Mobilisation-Diversité. Les MRC et les organismes qui œuvrent auprès des personnes immigrantes pour favoriser leur pleine participation à la société québécoise, soutiennent la vitalité économique des entreprises et le dynamisme des régions du Québec. Par leurs actions, ils contribuent à faire du Québec une terre d'accueil exceptionnelle », a déclaré Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration.

Le programme Mobilisation-Diversité est destiné, entre autres, à appuyer les organismes à but non lucratif dans l’édification de collectivités encore plus accueillantes et inclusives et ainsi, à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes.

« Nous sommes heureux d’assumer un rôle de concertation et de mobilisation en complémentarité avec l’ensemble des acteurs déjà établis œuvrant à l’accueil, à la francisation et à l’intégration des personnes immigrantes. Ensemble, nous nous assurerons de l’établissement durable des personnes immigrantes dans notre belle région », assure Nicolas Framery, président du conseil d’administration de Lanaudière Économique.