Saint-Félix dévoile le "Félicien nouveau", une mouture inédite du bulletin municipal

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois et la Chambre de Commerce et d’Industrie dévoilent la nouvelle mouture du bulletin municipal. La fusion de la revue de la chambre Le Valois avec le Félicien permet d’offrir plus de nouvelles, plus de pages et plus de parutions.

« Avec les nouveaux services offerts à la population et les nombreux projets en cours à la municipalité, nous commencions à manquer d’espace dans notre bulletin municipal pour partager l’information, affirme la mairesse, Audrey Boisjoly. Maintenant, nous avons beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire de la sensibilisation, vulgariser la réglementation, diffuser nos événements et parler de la communauté, et ce, sans augmenter les dépenses de ce poste budgétaire ».

« Cela nous permet d’améliorer la visibilité de nos partenaires en plus de diffuser du contenu sur le développement commercial de la Municipalité », ajoute Julie Kovacs, présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Une section alimentée par les élèves

L’ajout qui fait l'objet d'une fierté particulière est la Zone scolaire. Entièrement dédiée à l’actualité de l’école secondaire de l’Érablière et de l’école primaire des Moulins, cette section sera alimentée par les élèves à partir des prochaines éditions.

Par ailleurs, cette union avec le Valois permet d’ajouter un babillard communautaire, de partager les offres d’emploi disponibles, mais surtout d’améliorer le partage d’information auprès des citoyens.

Pour transmettre des nouvelles pour le babillard communautaire, des offres d’emplois ou pour réserver des espaces publicitaires, il est possible de soumettre des demandes au 450 889-8161. Les publications seront distribuées en février, avril, juin, août, octobre et décembre et la date de tombées pour le contenu et les publicités est généralement un mois avant