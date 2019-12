Budget 2020 à Joliette: une augmentation de 0,9% du compte de taxes

Pour arriver à boucler le budget 2020, le conseil municipal de la Ville de Joliette a revu les dépenses jusqu’à les réduire de 1,2 M$, une diminution d’importance de 2,7 %. Ainsi, même si la valeur moyenne des propriétés joliettaines augmentera de 5,2 % en 2020, "l’impact ne sera pas significatif aux yeux des citoyens", assure le conseil municipal.

Le compte de taxes pour une résidence d’une valeur moyenne de 224 300 $ connaîtra une légère augmentation de 0,9 %, une valeur en dessous de l’inflation, mesurée à 2,2 % cet automne pour le Québec.

Nouveau rôle d’évaluation foncière

L’année 2020 coïncide avec l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation foncière pour les années 2020, 2021 et 2022. Il sera en vigueur au 1er janvier 2020. La valeur moyenne d’une résidence située à Joliette passe ainsi de 213 300 $ à 224 300 $.

Un budget de 70,5 M$, une hausse de 1,9M$ comparé à l'an dernier

Le conseil municipal a dû prioriser et faire des choix pour présenter un budget équilibré qui prévoit des revenus et dépenses de 70,5 M$, soit une hausse de 1,9 M$ comparativement à 2019. Parmi les grands projets priorisés en 2020, notons les travaux de réfection de la rue Saint-Charles-Borromée (entre le boulevard Manseau et la rue Garneau), la construction de l’annexe vouée à Hydro-Joliette et la construction du Centre des congrès.

« À ces grands chantiers s’ajouteront d’autres projets influents sur la qualité du milieu de vie. Je pense notamment à la construction de deux nouveaux chalets aux parcs Arthur-Leblanc et Émile-Prévost », a précisé fièrement Alain Beaudry, maire de Joliette, au moment de présenter les grands dossiers à venir. La gestion de nouvelles infrastructures marquera aussi la nouvelle année.

Il y a en effet l’ouverture de la patinoire Bleu banc bouge qui profitera aux écoles et organisations jeunesse, mais aussi à l’ensemble de la population, tous statuts confondus. Le prêt gratuit d’équipement y sera disponible 7 jours par semaine, selon un horaire précisé sur le site de la Ville.

Les détails du budget sont accessibles en ligne.