Plus de 600 000$ versés en soutien au développement social

La Table des préfets de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière ainsi que Centraide des régions centre-ouest du Québec se sont massivement investis afin de soutenir la réalisation du plan d’action de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de cette entente, la Table des préfets consent un investissement de 450 000 $ dont 375 000 $ proviennent de l’entente conclue par la TPL avec la Fondation Lucie et André Chagnon et 75 000 $ proviennent de l’enveloppe régionale de soutien aux projets structurants. Le CISSSL, pour sa part, octroi un montant de 135 000 $ et Centraide un montant de 30 000 $.

Une "démarche régionale"

Normand Grenier, président de la Table des préfets mentionne : « Le travail de concertation, d’accompagnement et de vigie effectué par celle-ci a un impact positif sur la cohésion régionale en développement social. Cette entente permettra de favoriser la collaboration entre nos deux organisations [la Table des préfets et la Table des partenaires du développement social de Lanaudière] dans le cadre du déploiement de la démarche régionale visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l'inclusion sociale ».

Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière a souligné pour sa part que « Notre contribution vient appuyer et soutenir la réalisation d'activités du plan d'action 2018-2023 qui rejoint nos objectifs portant sur l'amélioration des conditions de vie, la santé, la qualité de vie et la réduction des inégalités sociales et de santé de la population lanaudoise ».

Quant à Isabelle Dionne, présidente-directrice générale de Centraide Régions centre-ouest du Québec, elle a précisé : « Les enjeux sociaux sont grands et complexes et à Centraide, nous croyons que le renforcement de la réflexion, de la mobilisation des partenaires et de la réalisation d’actions nous permettra collectivement de bâtir une communauté lanaudoise encore plus forte. »

Au cours de la dernière année, la Table des partenaires a entre autres travaillé à l’élaboration d’une définition lanaudoise du développement social : Le développement social c’est le développement collectif de la communauté qui vise la réduction des inégalités sociales, l’amélioration des conditions de vie, l’inclusion et l’engagement citoyen.

Les détails du plan d’action de la Table des partenaires du développement social peuvent être consultés sur le site internet de la Table.