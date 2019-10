Le parc-école dévoilé à l'école primaire de La Source d'Autraie

Lors de l’inauguration du parc-école à l’école primaire de la Source d’Autray la semaine dernière, l’équipe-école ainsi que des dignitaires étaient présents.

Michel Forget, président de la Commission scolaire des Samares, Alexandre Désy, commissaire, Gérard Jean, maire de Lanoraie, Jean-François Gagné, conseiller municipal, Daniel Blais, directeur de la Caisse Desjardins de D’Autray et Josée Castonguay, présidente du conseil d’établissement de l’école. Ils étaient tous réunis pour inaugurer le magnifique parc-école destiné aux élèves ainsi qu’à tous les jeunes de la municipalité et à leur famille.

« Nous avons relevé le défi de la valorisation du milieu scolaire auprès des jeunes et de leurs parents, nous avons créé des aires de jeu qui répondent aux besoins des jeunes et assuré des espaces de jeux sécuritaires. Notre but est d’augmenter le sentiment d’appartenance des élèves pour leur école et d’offrir un milieu de vie actif en organisant des jeux lors des récréations. Grâce à la contribution de tous, nous pouvons dire : La Source d’Autray, c’est la clé pour bouger, étudier et se développer » a précisé la directrice de l’école, Dominique Martin.

Plusieurs acteurs ont aidé à financer le projet

Au nom de la municipalité de Lanoraie, le maire et le directeur général de la municipalité, Marc-André Mathieu, ainsi que les conseillers municipaux ont offert la somme de 30 000 $ pour ce projet. Daniel Blais, directeur de la Caisse Desjardins de D’Autray, a pour sa part participé financièrement au projet en donnant 5000 $.

La Fondation des Samares a contribué en accordant 5000 $ pour l’aménagement de ce parc-école. Comme donateurs, nommons également le pacte Rural pour un montant de 13 000 $, Acier Hason pour un montant de 5125 $, Pneux Lanoraie, Derubex, Express Mondor, tube Caron, Pharma inc. Lanoraie, Citerne Almac, Remorquage Rondeau et Josée Castonguay notaire.

La Commission scolaire a appuyé le projet en offrant un montant de 5000 $ et a vu à la gestion du projet. L’école a, quant à elle, accumulé pendant quelques années près de 10 000 $ en faisant des campagnes de financement. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a investi plus de 20 000 $ dans le contexte du projet d’embellissement des cours d’école ainsi que près de 30 autres généreux donateurs pour un montant total de 119 000 $.

Daniel Blais, directeur de la Caisse Desjardins de D’Autray a mentionné que : « Le partenariat est une belle façon pour nous de démontrer que nous soutenons les projets en matière de santé et de saines habitudes de vie pour nos jeunes. »