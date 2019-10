L'activité "Viens vivre la forêt" organisé le 9 octobre pour éveiller l'intérêt des jeunes pour le secteur forestier

Le mercredi 9 octobre prochain aura lieu l’événement provincial Viens vivre la forêt à L'association Forestière de Lanaudière, à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Initiée en 2005, cette activité se traduit par des journées thématiques se déroulant dans différentes régions du Québec et qui visent ultimement à faire découvrir à des intervenants scolaires et à des étudiants du niveau secondaire le vaste secteur forestier et les possibilités de carrières qui s’y rattachent.

Viens vivre la forêt s’adresse principalement aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaires dans le but de favoriser un éveil et un intérêt pour le secteur forestier. Pour l'occasion, 450 jeunes sont invités à l'Association Forestière de Lanaudière pour venir découvrir les métiers des secteurs de l’aménagement forestier et de la transformation du bois en participant à 26 ateliers dynamiques et

interactifs.

Les jeunes pourront en effet embarquer aux commandes de différentes machineries forestières, planter des arbres, voir le travail d’un abatteur manuel en direct et vivre les conditions de travail d’un arboriculteur en grimpant dans des arbres à l’aide de harnais.

Une manière d'assurer la relève de la main-d'oeuvre: 300 à 400 jeunes attendus

De plus, l'événement leur permet de rencontrer des intervenants sur place pour leur présenter les formations requises pour la pratique des métiers de ces secteurs (professionnelle, collégiale et universitaire). Comme le manque de main-d’œuvre est particulièrement criant dans le secteur forestier, cet événement contribue directement à assurer une relève.

Le projet provincial a été pensé par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF). Il est aussi appuyé financièrement par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Cette année, la région de Lanaudière se lance pour la première fois dans l’aventure grâce à l’implication de l’Association Forestière de Lanaudière et ses partenaires. L’événement a obtenu le soutien de la Pépinière de Berthierville, EBI, l’Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière, Robert Durant, Sylvain Gélinas, ainsi que Jean-Marie Leblanc de N. Dubé Déneignement Inc. pour le prêt de machinerie.

L'événement aura lieu de 9h à 16h. Pour en svaoir plus, vconsulter la page Facebook de l'événement.