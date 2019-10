« Nous avons la capacité d’être des leaders à l’échelle mondiale », - Véronique Hivon

La députée de Joliette, Véronique Hivon, s’est jointe à la marche sur le climat organisée par le Comité environnement étudiant de Joliette, vendredi dernier, qui réunissait des citoyens de toutes générations. « Je suis vraiment très fière de cette mobilisation large, porteuse d’espoir, et de l’engagement de notre jeunesse envers la planète », a-t-elle exprimé.

« Cette prise de conscience collective est un premier pas important dans la bonne direction. Pour la suite, nous devrons prendre, collectivement, des décisions ambitieuses pour l’avenir de notre planète et les assumer. Les gens d’ici souhaitent faire partie de la solution et le Québec a toute la capacité d’être un leader mondial dans la lutte aux changements climatiques. Assumons pleinement ce rôle! », a déclaré Véronique Hivon.

De l’action à l’Assemblée nationale

L’ensemble des élus de l’Assemblée nationale du Québec a voté, mercredi dernier, en faveur d'une motion qui décrète « l’urgence climatique » et qui demande d’harmoniser les choix politiques avec la situation de crise.

Aussi, le Parti Québécois a déposé un projet de loi affirmant la souveraineté environnementale du Québec, afin de donner la primauté à notre compétence en la matière et le pouvoir de refuser des projets nocifs que le fédéral souhaiterait imposer sur le territoire québécois.

Enfin, le Parti Québécois a proposé au gouvernement du Québec l’adoption d’un « budget carbone », qui permettrait d’établir des projections d’émissions de gaz à effet de serre annuellement ainsi qu’une cible de réduction précise.

« L’environnement doit rassembler et non diviser. Et l’heure est à l’action ; les élus se doivent de répondre aux aspirations légitimes de la population à cet égard et agir avec conviction », a conclu la députée de Joliette.