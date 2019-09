Le restaurant de l’aréna confié à l’Annexe à Roland

Le conseil municipal de Joliette a confirmé récemment la signature d’une entente avec L’Annexe à Roland pour la prise en charge et la gestion du restaurant du Centre récréatif Marcel-Bonin.

Cette décision signifie qu'à compter du 12 octobre, les visiteurs et usagers de l’aréna pourront ainsi casser la croûte tout en contribuant à la mission d’une entreprise d'économie sociale, soit de favoriser l'insertion sur le marché du travail, de personnes âgées de 18 ans et plus en situation d'exclusion et confrontées à diverses problématiques (dépendances, violence, toxicomanie, décrochage scolaire).

La dernière entente avec un locataire privé pour le restaurant de l’aréna est arrivée à échéance en avril 2019. Suivant un appel d’offres lancé au printemps, la Ville n’avait reçu aucune soumission conforme. Devant cette situation, le conseil avait choisi de réfléchir aux alternatives qui pourraient s’avérer porteuses au niveau social.

Pour le maire de Joliette, Alain Beaudry, cette entente deviendra un exemple inspirant: « Au quotidien, L’Annexe à Roland arrive à faire une grande différence dans la vie des personnes qu’elle accompagne. Donner l’opportunité à cette organisation d’avoir accès à une clientèle régulière supplémentaire, ça veut dire beaucoup. Et comme la qualité de leur offre alimentaire est aussi reconnue, c’est une solution gagnant-gagnant! »