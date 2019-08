C’est avec une grande fierté qu’Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, ainsi qu’Alain Rayes, lieutenant politique pour le Québec, ont récemment annoncé la candidature de Pierre Branchaud dans la circonscription fédérale de Repentigny, en vue des élections de 2019.

Pierre Branchaud cumule plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de courtage immobilier, commercial et industriel. Depuis toujours, il travaille en étroite collaboration avec plusieurs entreprises et organismes à but non lucratif du territoire.

L’homme d’affaires habite Repentigny depuis 1988 avec Élizabeth, son épouse des 30 dernières années. Il est le fier père de deux enfants, Marie-Pier et Jean-François.

Amateur de pêche et adepte des grands espaces verts et de plein air, la nature est très importante pour lui. Son désir de faire le saut en politique ne date pas d’hier. Ses enfants devenus adultes, il souhaite maintenant s’impliquer davantage et activement dans sa communauté. Il aspire à un renouveau dans la circonscription de Repentigny en étant près des gens et à l’écoute de leurs revendications.

« Je veux un vent de changement qui permettra de faire rayonner un parti qui nous unit au lieu de nous diviser. Dès maintenant, je pars sur le terrain pour connaître les enjeux prioritaires locaux et travailler sur les réels besoins soulevés par les électeurs », a déclaré le nouveau candidat.

« Pierre est un homme d’affaires actif et dévoué depuis longtemps dans la circonscription de Repentigny. Il est déterminé à représenter avec fierté ses concitoyens. Je lui souhaite la bienvenue dans notre belle et grande équipe », a affirmé Alain Rayes.