Jean-Martin Masse, candidat du Parti conservateur du Canada, déjà dans l'action!

Jean-Martin Masse, le candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Joliette, a complété une première semaine de campagne avec sa Tournée des élus-es.

Impliqué depuis sa jeunesse dans le Parti conservateur du Canada, Jean-Martin Masse, natif de Joliette et très fier de ses racines lanaudoises, a commencé sa Tournée des élus-es.

« Les rencontres avec les maires de Rawdon, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Joliette, Saint-Paul et Saint-Charles-Borromée m’ont permis de bien saisir les projets, les besoins et les préoccupations des élus-es, citoyennes et citoyens de la circonscription fédérale de Joliette », a souligné Jean-Martin Masse.

« Les enjeux municipaux sont multiples et variés et un député fédéral se doit d’appuyer les démarches des élus-es municipaux et maintenir des liens constants dans le but de bien préparer ses dossiers », a renchéri M. Masse.

Dès cette semaine, le candidat du Parti conservateur, en plus de poursuivre sa tournée, commencera celle des organismes économiques de la circonscription fédérale de Joliette.