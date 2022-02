Un homme arrêté à la suite d'une poursuite à Sainte-Julienne

Les policiers du poste de la MRC Montcalm ont voulu intercepter un véhicule, le 13 février vers 21h30, pour une infraction en vertu du code de la sécurité routière sur la Route 125, à Sainte-Julienne.

Le conducteur, âgé de 31 ans, résidant à Saint-Julienne, a refusé de s'immobiliser. À la suite d’une courte poursuite engagée sur la route 125, il a pris la fuite à pied, sur la rue Cartier. Un léger accrochage entre son véhicule et l'auto-patrouille s’est produit. Rapidement, les policiers ont intercepté l’homme sur la rue Yvan Varin.

Ce dernier a été mis en arrestation puis libéré sur promesse à comparaître. Il devra se présenter devant la justice à une date ultérieure et pourrait faire face à des accusations de fuite, conduite avec les capacités affaiblies, conduite dangereuse, prise de véhicule sans le consentement et entrave. L’homme devrait recevoir également des constats d’infractions entre autres pour son excès de vitesse et pour avoir franchi une ligne double.