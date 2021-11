Perquisitions pour du trafic de stupéfiants à Crabtree

Les policiers de l’Escouade régionale mixte Rive-Nord (ERM) ont réalisé hier des perquisitions concernant des activités liées au trafic de stupéfiants dans le secteur de Crabtree dans Lanaudière.

Les policiers de l’ERM ont également procédé, en cours d’enquête, à l’arrestation d’un homme de 29 ans de St-Félix-de Valois et d’un homme de 32 ans de Crabtree qui seraient impliquées dans un réseau de trafic de stupéfiants.

Ils ont comparu hier, au Palais de justice de Joliette sous divers chefs d’accusation. Cette opération découle d’une enquête amorcée en octobre dernier à la suite d’informations reçues.

L’ensemble des perquisitions réalisées depuis le début du projet a permis jusqu’à maintenant la saisie de :

- Plus de 650 grammes de cocaïne sous différentes formes;

- Plus de 4500 comprimés de méthamphétamine;

- Plus de 400 grammes de cannabis sous différentes formes;

- Une arme longue ainsi que ses munitions;

- Une somme de près de 4000$ en argent canadien.

L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit. Rappelons que les Escouades régionales mixtes (ERM) sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec.

CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Enfin, soulignons que des informations fournies par le public ont permis la progression de certaines de ces enquêtes. Ainsi, toute information sur des actes criminels ou des événements suspects en lien avec des armes à feu illégales peut être communiquée, confidentiellement, à la nouvelle ligne téléphonique CENTAURE.