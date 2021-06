Deux suspects sont interpellés concernant la contrebande de tabac dans Joliette et Rawdon

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, a mené une opération en lien avec de la contrebande de tabac, le 15 juin dernier, à Joliette.

Les policiers ont réalisé deux perquisitions, en plus d’interpeller deux personnes de 48 et 47 ans, qui seraient impliqués dans la contrebande et la vente de tabac. Ces individus opéraient dans la région de Joliette et Rawdon.

Ces mêmes personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi 30 800 cigarettes de contrebande, ainsi qu’une somme considérable d’argent.