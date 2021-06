Un voleur qui sévissait depuis 10 ans à Joliette a été arrêté

L’équipe des enquêtes de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a mis un terme à un stratagème d’introduction par effraction et vol de cuivre qui opérait depuis plus de dix ans et qui ciblait un fournisseur de services publics à Joliette.

Un homme de 66 ans de Lavaltrie a été arrêté le 28 mai dernier. Les enquêteurs ont été en mesure d’établir que le suspect, un ancien employé de ce fournisseur, était parvenu à utiliser ses privilèges d’ancien employé pour faire commander à répétition des rouleaux de fils de cuivre en se faisant passer pour un sous-contractant.

Lorsque les rouleaux arrivaient chez le fournisseur de services, le suspect s’introduisait dans l’endroit pour dérober le matériel et le revendre illégalement. Le montant des vols est estimé à plus d’un million de dollars.

Le suspect a été arrêté et remis en liberté sous promesse de comparaître. Il doit comparaître le 19 août prochain.