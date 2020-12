Arrestation et perquisition en matières de stupéfiants à Lanoraie

Les policiers du poste de la MRC d’Autray de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination du crime organisé Rive-Nord de la Sûreté du Québec ont procédé à une arrestation et à une perquisition en matière de stupéfiants, le 2 décembre, à Lanoraie.

La perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Cayer à Lanoraie.

Un homme de 31 ans a été arrêté sur place. Ce dernier a été libéré et doit revenir devant la justice, à une date ultérieure, au Palais de justice de Joliette.

Il pourrait faire face à des accusations relativement à de la possession de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic, vente de cannabis et possession d’armes prohibées.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi plus de 1740 grammes de cannabis, 2 000 comprimés de méthamphétamine « ICE », plus de 6 400 $ en argent canadien, deux armes à feu et du matériel servant à la production et au trafic de stupéfiants.

Le programme ACCES-Cannabis a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC.