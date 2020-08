Dans Lanaudière, la prévention nautique assurée par les cadets et les policiers

Depuis le début de l’été, les 48 cadets présents dans la région des Laurentides, de la Mauricie, de Lanaudière et de l'Outaouais et les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué plusieurs activités de sensibilisation à la prudence sur les plans d’eau. Voici un exemple du travail effectué dans la région, en collaboration avec les policiers.

Sur le terrain, les efforts de sensibilisation étaient jumelés au travail terrain des patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec, présents sur l’eau quotidiennement, de mai à septembre inclusivement. Il y a jusqu’à cinq embarcations nautiques et équipages par jour à l’œuvre en même temps sur différents plans d’eau dans la région.

Dans la MRC de d’Autray, des événements de prévention nautique ont eu lieu à des rampes d’accès à l’eau à Berthierville, Lavaltrie et St-Ignace-de-Loyola.

L’agent Stéphane Éthier et les cadets Laurie Fournier et William Cossette y ont participé. Les gens rencontrés voulaient s’assurer d’avoir tous les équipements nécessaires à bord de leur embarcation, se questionnaient sur les documents obligatoires à avoir lorsqu’ils naviguent et demandaient des informations sur le port du VFI, en motomarine notamment. Certains individus n’étaient pas conformes. Ils ont donc pu s’ajuster aux règles en vigueur. MADD Lanaudière s’est aussi joint à la SQ pour l’un des kiosques.