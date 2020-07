Alerte Amber pour retrouver deux fillettes disparues de Lévis

La Sûreté du Québec a déclenché, dans les toutes dernières minutes, une Alerte Amber pour localiser deux jeunes filles de 6 et 11 ans. Romy et Norah Carpentier sont disparues de Lévis et se trouvent en compagnie de Martin Carpentier, 44 ans.

Les deux jeunes filles ont été enlevées de Lévis, le 8 juillet vers 20h. Hier vers 21h30, alors qu’ils étaient dans un véhicule Volkswagen, Passat, 2008, immatriculé P75 PXV, ils auraient été impliqués dans une sortie de route sur l’autoroute 20 Est au km 288 à St-Apollinaire. Lors de l’arrivée des services d’urgence le véhicule était inoccupé et ces personnes manquent à l’appel depuis.



Selon les informations disponibles, la jeune Romy âgée de six ans a les cheveux bruns. Elle mesure trois pieds et pèse 43 lb et elle portait, la dernière fois qu’elle a été vue, un chandail rose, des boucles d’oreilles en forme de leur argent et du vernis à ongles rouge.

Sa soeur Norah, 11 ans (photo finissante), a aussi les cheveux bruns, mais elle mesure 5 pieds et 2 pouces et elle portait une casquette blanche et des sandales de marque Nike blanches.

Pour sa part, le suspect de 44 ans mesure 5 pieds et 10 pour ces et il pèse 130 lbs. Il portait un t-shit gris et des jeans et peut-être des lunettes.

La SQ n’a pas indiqué comment le trio se déplace et dans quelle direction. Si vous apercevez l’une ou l’autre de ces personnes, composez immédiatement le 911.