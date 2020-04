À Rawdon, une collision entraîne la mort d'un homme de 63 ans

Hier, les policiers de la Sureté du Québec de la MRC de Matawinie ont été appelés pour se rendre sur les lieux d'une collision sur le chemin Kildare à Rawdon, dans laquelle un conducteur de 63 ans est décédé.

Le conducteur du véhicule qui circulait en direction Est aurait perdu la maitrise de son véhicule et fait une sortie de route dans une courbe. Il est entré en contact avec un poteau électrique.

Le conducteur, un homme de 63 ans, a été éjecté du véhicule et son décès a été constaté sur place. Un enquêteur en scène de collision s'est rendu sur place afin de déterminer les causes et les circonstances de la collision.

L'accident est survenu dans une zone de 90 km/h et la route 348 a dû être fermée le temps de l’intervention. L’alcool pourrait être en cause dans cet événement.