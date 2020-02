Trois entrepreneuses de Lanaudière reçoivent une bourse de 25 000$

La Table d’action en entrepreneuriat de Lanaudière, en collaboration avec le ministère de l’Économie de l’Innovation (MEI), a annoncé les trois entrepreneuses lauréates d’une bourse de 25 000 $ ainsi que d’un accompagnement d’un an, sans frais, par le service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.

Dans l'optique de compléter l’offre de financement traditionnel et de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le gouvernement offre des bourses d’honneur, d’une valeur de 25 000 $ chacune, à des entrepreneurs de 18 à 35 ans qui mènent un projet de développement d’entreprise.

Reconnaissance parmi 400 candidatures

En plus d’être un levier incitatif pour les entrepreneurs afin de poursuivre leur développement, les Bourses d’honneur visent à reconnaître l’esprit et les atouts entrepreneuriaux, tel que l’audace, la détermination et l’esprit novateur.

C’est près de 400 candidatures en provenance de toutes les régions du Québec qui ont été reçues et analysées pour cette édition. Les lauréats ont été choisis parmi les finalistes régionaux lors d’une présentation devant un jury composé de membres de la Table d’action en entrepreneuriat (TAE) de leur région.

La TAE de Lanaudière a dévoilé les lauréates de l’édition 2019 des Bourses d’honneur :