Un suspect à identifier pour vol à l'étalage par distraction

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme relativement à un dossier de vol à l’étalage par distraction, commis à l’Épiphanie au mois de janvier.

Le 26 janvier vers 20 h, le suspect a demandé à l’employé d’un dépanneur de la rue Notre-Dame de lui fournir plusieurs items qu’il désirait acheter. Il en a profité pour quitter les lieux avec des cartons de cigarettes et des billets de loterie impayés pendant que l’employé était occupé.

Le suspect en question mesure 1 m 75 (5 pi 9 po), pèse environ 77 kg (170 lb) et a les cheveux bruns. Il porte une barbe courte brune et s'exprime en français. Lors des événements, le suspect portait un manteau noir ayant un capuchon à fourrure et un gilet en coton ouaté gris. Il a quitté les lieux à pied.

Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.