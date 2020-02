Un homme recherché pour avoir proféré des menaces

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme relativement à un dossier de menaces proférées à partir d’une cabine téléphonique d’un commerce de la rue Baby, à Joliette, le 29 janvier dernier.

Le suspect a les cheveux blancs, il est de corpulence moyenne et serait âgé entre 65 et 70 ans. Lors de l’événement, l’homme portait un manteau gris avec des bandes noires et des lunettes de soleil noires (se référer aux photos).

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.