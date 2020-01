Prévention en motoneige: la police renforce les contrôles

Le 25 et 26 janvier, les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué des opérations en motoneige sur les sentiers dans les secteurs de Shawinigan, La Tuque et Lavaltrie.

Côté bilan, ils ont contrôlé 200 motoneigistes et émis plus d’une dizaine de constats pour diverses infractions, en lien avec l’équipement ainsi que les documents, entre autres. Les policiers ont également servi une trentaine d’avertissements.

La Sûreté du Québec rappelle aux motoneigistes qu’ils doivent éviter les plans d’eau, circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation et les lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le jour plutôt que la nuit. En vertu de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et six heures, à moins qu’il n’y ait une signalisation contraire.

Pour rappel, la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics ou privés ou des plans d’eau gelés. D’autres opérations sont prévues dans les prochaines semaines.