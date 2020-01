Une femme arrêtée pour conduite sous l'emprise d'alcool

Hier, un peu avant 17h30, les policiers de la Sûreté du Québec ont été avisés d'un véhicule avec une conduite erratique sur l'autoroute 31, en direction de Joliette. Ils ont arrêté la conductrice, sous l'emprise de l'alcool. Deux enfants se trouvaient à bord.

Selon les premières informations, le véhicule aurait louvoyé dans les voies à plusieurs reprises, à vitesse instable. Les policiers ont localisé et intercepté le véhicule visé au rond-point du boulevard Dollard, à Joliette. À bord, il y avait la conductrice ainsi que deux enfants.

Suite aux vérifications d'usage, les policiers ont procédé à l'arrestation de la conductrice, soit une femme dans la soixantaine, de Saint-Charles-Borromée, pour capacités affaiblies par l'alcool. Cette dernière devra revenir devant la justice à une date ultérieure, où elle pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. À noter que son taux d’alcoolémie s’élevait à plus de deux fois la limite permise. En ce qui concerne les enfants, ces derniers ont été pris en charge par les policiers et ensuite remis à un membre de leur famille.