Appel à la population pour retrouver Raphaël Edoryan Mbiaga Boum, 17 ans

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Raphaël Edoryan Mbiaga Boum, 17 ans, originaire de Joliette.

Raphaël Edoryan Mbiaga Boum manque à l’appel depuis l’été 2019. Il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il pourrait se trouver à Montréal ou à Repentigny.

Voici la description du jeune homme: il mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 70 kg (155 lb). Il est noir et a les cheveux et les yeux noirs. Il porte un tatouage sur son avant-bras gauche (lettre A).

Toute personne qui apercevrait Raphaël Edoryan Mbiaga Boum est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.