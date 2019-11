Deux arrestations pour contrebande de tabac et trafic de stupéfiants

La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Joliette a mené une opération en lien avec de la contrebande de tabac et le trafic de stupéfiants en fin de semaine dernière à Joliette.

Les policiers ont réalisé trois perquisitions, soit dans un appartement, un véhicule de la rue De Lanaudière, ainsi que dans une résidence de la rue Piette à Joliette.

Saisie de cigarettes de contrebandes, de cannabis, de métamphétamines, de cocaïne et d'argent

Deux hommes de 54 et 55 ans de la région de Joliette ont été interpellés et seraient impliqués dans la contrebande et la vente de tabac illégal, la contrebande de cannabis, ainsi que dans le trafic de stupéfiants. Ils pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi sur la cannabis, ainsi que la Loi régissant certaines drogues et autres substances

Lors de ces perquisitions, les policiers ont saisi 1 200 cigarettes de contrebande, du cannabis, des méthamphétamines, de la cocaïne et de l’argent.

La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s’assurer de l’intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants.