Opération en lien avec la production de cannabis à Sainte-Béatrix

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la production de cannabis, le 29 août dernier, sur le boulevard du Lac-Vallée Ouest à Sainte-Béatrix.

Les policiers ont réalisé une perquisition en plus de procéder à l’arrestation de deux personnes, soit deux hommes âgés de 74 et 52 ans. Les personnes arrêtées pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 285 plants de cannabis, plus de 600 grammes de cannabis en cocotte ainsi que des équipements servant à la production du cannabis.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.