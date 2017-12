Témoin recherché relativement à une conduite dangereuse à Saint-Jean-de-Matha

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec souhaite entrer en contact avec une femme qui aurait été témoin d’une conduite dangereuse à Saint-Jean-de-Matha survenue il y a quelques semaines.

Le 28 septembre dernier, vers 8h, ce témoin circulait dans une zone scolaire à proximité d’une garderie de la rue Lessard et aurait été dépassée dangereusement par un véhicule blanc de marque Mazda 5. Le conducteur de ce véhicule se serait ensuite immobilisé dans le stationnement de la garderie et le témoin serait allé l’interpeller afin de lui faire part de sa conduite dangereuse. L’homme aurait bousculé cette femme et une tierce personne se serait interposée entre eux.

Nous invitons cette femme à contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 afin d’être mise en contact avec les enquêteurs d’un autre événement similaire survenu la dernière semaine en Montérégie et qui impliquerait le même suspect.