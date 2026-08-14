MRC de Matawinie
Perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants à Saint-Alphonse-de-Rodriguez
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), ont procédé le 5 aout dernier à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants à Saint-Alphonse-de-Rodriguez.
Les policiers ont effectué une perquisition visant un logement de la rue Notre-Dame, Saint-Alphonse-de-Rodriguez.
Un homme de 64 ans a été arrêté sur place puis libéré par la suite. Il devra revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Joliette. Il pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants et de cannabis illicite. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi plus de 275 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du haschisch et un montant d’argent.
L’opération découle d’une enquête amorcée à la suite d’information reçue du public.
Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le «plus vieil innocent jamais acquitté au Canada» obtient une indemnisation
Un Québécois, acquitté en 2024 d'un double meurtre commis il y a plusieurs décennies, a conclu un accord à l'amiable avec la Ville de Montréal et le gouvernement provincial. Claude Paquin avait intenté l'année dernière une action civile devant la Cour supérieure, affirmant que les représentants de la police et de la justice savaient ...LIRE LA SUITE
Un rapport montre que les vols de voitures poursuivent leur tendance à la baisse
Les vols de véhicules continuent d’afficher une tendance à la baisse dans tout le pays, alors que le nombre de vols signalés au cours du premier semestre de 2026 a diminué de 10 % par rapport à la même période l'an dernier, selon un nouveau rapport d'Équité Association. Ce rapport, rédigé par l'organisme à but non lucratif de lutte ...LIRE LA SUITE
Après quatre jours de recherche, l'homme accusé du meurtre de son fils est retrouvé
La Sûreté du Québec a confirmé mercredi avoir retrouvé Philippe Benoît, le père suspecté d'avoir tué son fils de 16 ans à Shawinigan, mettant fin à une chasse à l'homme qui avait débuté dimanche. Les policiers ont procédé à l'arrestation de M. Benoît vers 16h30, près du lac Veillette, à Shawinigan, a indiqué la sergente ...LIRE LA SUITE