Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), ont procédé le 5 aout dernier à une perquisition et une arrestation en matière de stupéfiants à Saint-Alphonse-de-Rodriguez.

Les policiers ont effectué une perquisition visant un logement de la rue Notre-Dame, Saint-Alphonse-de-Rodriguez.

Un homme de 64 ans a été arrêté sur place puis libéré par la suite. Il devra revenir devant la justice à une date ultérieure au Palais de justice de Joliette. Il pourrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants et de cannabis illicite. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi plus de 275 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du haschisch et un montant d’argent.

L’opération découle d’une enquête amorcée à la suite d’information reçue du public.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.