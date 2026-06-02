District judiciaire de Joliette
Traite de personnes: quatre arrestations à la suite d'une enquête
Les policiers de l’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP)– Ouest ont procédé au cours des derniers jours à 4 arrestations, soit deux femmes et deux hommes, en lien avec un dossier de traite de personnes. Ces arrestations font suite à une enquête amorcée en août 2025 à Mascouche.
Les suspects arrêtés sont :
- Gabriel Lecours, 27 ans;
- Brenda Coulombe, 25 ans;
- Mélanie Corbeil Desaulniers, 47 ans;
- Marcos Barquin Varela, 37 ans.
Ceux-ci ont comparu pour faire face à des accusations en lien avec :
- Traite des personnes;
- Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels;
- Publicité de services sexuels;
- Possession de biens criminellement obtenus.
De plus, M. Barquin Valera et Mme Corbeil Desaulniers et ont été accusés de proxénétisme et avoir soutiré un avantage matériel en lien avec la traite de personne. Les enquêteurs ont des raisons de croire que ces individus auraient pu faire d’autres victimes.
Rappelons que l’EILP est une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations
policières travaillent de façon concertée afin de lutter efficacement contre le proxénétisme, la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile, et ce, de l’échelle régionale à internationale. Elle est formée de membres du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l’agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Gatineau, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec.
En tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la
Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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