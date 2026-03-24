Sur la rue Philippe-Chartrand
Un piéton est gravement blessé à la suite d'une collision avec un véhicule
Un piéton se trouve entre la vie et la mort après avoir été frappé par un automobiliste lundi soir à Terrebonne, dans la région de Lanaudière.
L'accident est survenu vers 19 h 50, sur la rue Philippe-Chartrand, dans le secteur de La Plaine, a indiqué le Service de police de Terrebonne dans un communiqué.
À leur arrivée, les policiers «constatent qu’un véhicule est entré en collision avec un piéton», peut-on lire dans le communiqué.
La victime, gravement blessée, a été transportée vers un centre hospitalier «où l'on craint pour sa vie». Pour l'instant, aucune autre information n'a été révélée au sujet du piéton ni de l'automobiliste.
Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. La rue Philippe-Chartrand a été temporairement fermée à la circulation, le temps que les agents examinent la scène.
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