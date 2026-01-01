Nous joindre
Affaiblissement du couvert de glace

Crue printanière : des travaux préventifs sur la rivière L'Assomption

durée 10h00
10 mars 2026
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis hier, des équipes font des travaux préventifs visant à affaiblir le couvert de glace sur la rivière L'Assomption dans certains secteurs, pour éviter la crue printanière avec l'arrivée du printemps et la fonte des neiges qui est déjà débutée.

Les villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Paul se sont réunies pour faire appel aux services de la firme Hydro-Météo. Le tout est financés conjointement par les quatre municipalités et le ministère  de la Sécurité publique du Québec contribue également au financement des interventions à hauteur de 50 % dans le cadre du Programme général d’aide financière lors de sinistres (PGAF).

Ces opérations ont pour objectif de réduire les risques d'embâcles et de débordements du cour d'eau. On indique que les travaux se poursuivent au cours des prochains jours, avec des pauses possibles selon l'évolution des conditions météorologiques. 

On explique que « les experts procèdent notamment au forage du couvert de glace dans les zones stratégiques identifiées comme étant les plus à risque. D’autres techniques, telles que l’utilisation d’une pelle mécanique à longue portée ou d’une rétrocaveuse amphibie, pourraient également être déployées au besoin, selon l’évolution de la situation. »

Une prévention essentielle contre les embâcles

L’affaiblissement préventif du couvert de glace favorise la fragmentation naturelle de la glace lors de la fonte printanière, ce qui permet de réduire les risques de formation d’embâcles. Par ces interventions en amont, les municipalités augmentent leur capacité à prévenir les inondations et à protéger les zones riveraines.

Une collaboration intermunicipale bien établie

Les administrations des trois villes et de la municipalité de Saint-Paul rappellent l’importance de la collaboration intermunicipale pour la gestion des risques liés aux crues printanières. Cette coordination permet de planifier les interventions de manière concertée  et d’optimiser le déploiement des ressources afin d’assurer une meilleure protection des résidentes et résidents riverains.

 

