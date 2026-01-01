Deux arrestations à Lavaltrie suite à une perquisition

Le 5 mars dernier, deux hommes ont été arrêtés à Lavaltrie à la suite d'une perquisition menée sur la rue Bellevue par les policiers de la Sûreté du Québec du poste secondaire de la MRC de D’Autray, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), en matière de stupéfiants.

Le premier suspect, âgé de 46 ans et résidant à Lavaltrie, est demeuré détenu afin de comparaître au palais de justice de Joliette. La Sûreté du Québec indique qu’il devrait faire face à des accusations en matière de stupéfiants, de cannabis illicite, de possession d’arme prohibée et de bris d’ordonnance.

Pour sa part, le deuxième homme, âgé de 35 ans, a été libéré après son arrestation. Il devra revenir devant la justice à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Il pourrait faire face aux mêmes accusations, à l’exception de celle concernant un bris d’ordonnance.

Lors de l’opération, les policiers ont saisi plus de trois grammes d’héroïne, plus de 280 comprimés de médicaments d’ordonnance, plus de 29 grammes de haschisch, trois machettes, une arbalète et une arme de chasse.

L’opération découle d’une enquête amorcée à la suite d’informations reçues du public.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions concertées pour contrer les économies souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 visant à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, de la production illégale jusqu’à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information concernant la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.