Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024

Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

6 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec confirme l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur la criminalité financière et la cybercriminalité dans le cadre du dossier Portier, une vaste enquête portant sur la fuite des données Desjardins.

Le suspect a été localisé et arrêté dans la nuit du 7 novembre 2025 grâce à une opération conjointe entre les autorités espagnoles, la Sûreté du Québec et Interpol, qui avait émis à son endroit une Notice rouge pour faciliter sa localisation à l’international.

Juan Pablo Serrano figurait parmi les fugitifs les plus recherchés au Québec. Il demeurera détenu en Espagne le temps que soient amorcées les procédures d’extradition en vue de son retour au Canada, où il devra répondre à plusieurs chefs d’accusation en vertu du Code criminel, soit :

• Fraude de plus de 5 000 $ (art. 380 (1) a) C. Cr.);
• Vol d’identité (art. 402.2 (1) C. Cr.);
• Trafic de renseignements identificateurs (art. 402.2 (2) C. Cr.);
• Méfait à l’égard de données informatiques (art. 430 (1.1) (5a) C. Cr.);

La SQ tient à souligner la collaboration essentielle des autorités espagnoles, d’Interpol et des partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué au succès de cette opération.

Les démarches se poursuivent avec les autorités espagnoles afin de planifier le rapatriement de Juan Pablo Serrano au Québec, où il sera traduit devant les tribunaux.

