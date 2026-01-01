Nous joindre
Kouame Dominique YAO,15 ans

Un adolescent de St-Félix-Valois est disparu depuis le 28 décembre

durée 09h00
12 janvier 2026
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'adolescent de 15 ans de Saint-Félix-de-Valois, Kouame Dominique YAO, est porté disparu depuis le 28 décembre, et la Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de le retrouver rapidement. 

La dernière fois qu'il a été vu c'était vers 13h le 28 décembre dans le secteur de la rue Principale à Saint-Félix-de-Valois. On indique qu'il n'a pas de moyen de transport et se déplace à pied. On croit qu'il aurait pu solliciter des transports pour aller à Montréal ou ailleurs. 

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,65 m (5 pi 5 po)
Poids : 77 kg (170 lb)
Cheveux : noirs
Yeux : noisettes
Particularités : Il porte un manteau et un pantalon noir.

Toute personne qui apercevrait Kouame Dominique YAO est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659- 4264.

