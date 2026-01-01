Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Trafic de stupéfiants

Trois hommes arrêtés à Crabtree lors d'une opération policière

durée 10h00
6 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 2 janvier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette ont reçu du public des informations indiquant qu'une personne était en danger à Crabtree. Cela a mené à une opération policière qui s'est terminée par l'arrestation de trois hommes. 

Les agents se sont déplacés à une résidence de la 5e avenue et en vérifiant l'endroit, des stupéfiants ont été observés et un mandat de perquisition a été obtenu. C'est une dizaine de policier, dont un maître-chien qui ont procédé à la saisie. 

C'est plus de 29 grammes de cocaïne, près de 400 comprimés de méthamphétamine, près de 15 grammes de méthamphétamine en cristaux, plus de 50 ml de stéroïde, 85 grammes de psilocybine, une arme à feu (longue) et munitions, trois armes de poing et munitions, près de 1500 grammes de comestibles de cannabis, plus de 200 grammes de résine de cannabis,  près de 90 grammes de cannabis en cocottes comprimés divers, 1 285 $ en argent canadien, 500 $ en devises étrangères et des cigarettes de contrebande, qui ont été trouvés. 

Les suspects arrêtés sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic et possession d'armes, notamment, sont âgés de 29, 30 et 39 ans, tous de Crabtree. Ils ont été rencontrés par les policiers. Leurs dossiers seront soumis au DPCP afin qu’ils fassent face à des accusations criminelles au palais de justice de Joliette, à une date ultérieure.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de dogues peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

Fuite de données Desjardins : un fugitif arrêté en Espagne

La Sûreté du Québec confirme l’arrestation, par les autorités espagnoles, de Juan Pablo Serrano, recherché depuis juin 2024 par la Direction des enquêtes sur la criminalité financière et la cybercriminalité dans le cadre du dossier Portier, une vaste enquête portant sur la fuite des données Desjardins. Le suspect a été localisé et arrêté dans la ...

LIRE LA SUITE
Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

Publié le 19 décembre 2025

Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

La population est invitée à garder l'oeil afin d'aider la Sûreté du Québec à retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette qui n'a pas été vu depuis le 14 novembre 2025.  C'est sur la rue Ladouceur à Joliette qu'il aurait été aperçu la dernière fois . Il portait une veste rouge, un pantalon jogging gris et des souliers noirs. Il se déplace à pied ...

LIRE LA SUITE
Des voleurs de véhicules arrêtés à Rawdon et Louiseville

Publié le 17 décembre 2025

Des voleurs de véhicules arrêtés à Rawdon et Louiseville

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de trois suspects à Rawdon et à Louiseville relativement à deux dossiers distincts de vol de véhicules. Le premier dossier concerne le vol d’une camionnette qui a été subtilisée dans le stationnement d’un hôtel du boulevard Laurier, à Québec. Il s’agissait d’un Dodge RAM 2500 appartenant à des ...

LIRE LA SUITE