Trafic de stupéfiants
Trois hommes arrêtés à Crabtree lors d'une opération policière
Le 2 janvier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette ont reçu du public des informations indiquant qu'une personne était en danger à Crabtree. Cela a mené à une opération policière qui s'est terminée par l'arrestation de trois hommes.
Les agents se sont déplacés à une résidence de la 5e avenue et en vérifiant l'endroit, des stupéfiants ont été observés et un mandat de perquisition a été obtenu. C'est une dizaine de policier, dont un maître-chien qui ont procédé à la saisie.
C'est plus de 29 grammes de cocaïne, près de 400 comprimés de méthamphétamine, près de 15 grammes de méthamphétamine en cristaux, plus de 50 ml de stéroïde, 85 grammes de psilocybine, une arme à feu (longue) et munitions, trois armes de poing et munitions, près de 1500 grammes de comestibles de cannabis, plus de 200 grammes de résine de cannabis, près de 90 grammes de cannabis en cocottes comprimés divers, 1 285 $ en argent canadien, 500 $ en devises étrangères et des cigarettes de contrebande, qui ont été trouvés.
Les suspects arrêtés sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic et possession d'armes, notamment, sont âgés de 29, 30 et 39 ans, tous de Crabtree. Ils ont été rencontrés par les policiers. Leurs dossiers seront soumis au DPCP afin qu’ils fassent face à des accusations criminelles au palais de justice de Joliette, à une date ultérieure.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de dogues peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
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