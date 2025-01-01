Un homme de St-Gabriel-de-Brandon arrêté pour trafic de stupéfiants

Le 23 novembre, un homme de 21 ans de Saint-Gabriel-Brandon a été arrêté pour possession de stupéfiants aux fins de trafic.

Des agents de la Sûreté du Québec MRC de Joliette ont intercepté un véhicule utilitaire sport gris et il s'est avéré que le conducteur avait sur lui différents stupéfiants.

Il a été trouvé en possession de plus de 460 comprimés de méthamphétamine, divisés en paquets de 25 pour la revente et 5 grammes de crack, divisés et prêts pour la revente.

Il pourrait faire face à des accusations au printemps 2026.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités criminelles liées aux armes à feu ou au trafic de stupéfiants peut contactez la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.