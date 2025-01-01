Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

durée 18h00
17 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a procédé au rappel d'un fromage roquefort de la Maison Gabriel Coulet parce qu'il pourrait être contaminé de la bactérie Listeria monocytogenes.

Le produit visé est le Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en format de 100 grammes et dont la date d'expiration est le 3 novembre 2025.

Le Québec et l'Ontario sont visés par le rappel. Les consommateurs qui auraient le produit en leur possession devraient le jeter ou le ramener au magasin.

L'ACIA procède à une enquête sur la salubrité des aliments et pourrait éventuellement émettre d'autres rappels, a-t-elle précisé dans un avis en ligne.

Le rappel fait suite à des analyses de l'ACIA. Aucun cas de maladie n'a été signalé jusqu'à maintenant.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement de signes visibles ou d'odeurs suspectes, selon l'agence. Elle peut toutefois entraîner les symptômes suviants: vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables. Dans le cas des femmes enceintes, l'infection peut se transmettre au bébé, qui pourrait naître prématurément et même mourir avant la naissance.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Grippe aviaire à St-Félix-de-Valois : décontamination jusqu'au 20 octobre

Publié hier à 10h13

Grippe aviaire à St-Félix-de-Valois : décontamination jusqu'au 20 octobre

Jusqu'au lundi 20 octobre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est à Saint-Félix-de-Valois en raison d'un cas de grippe aviaire (d’influenza aviaire de sous-type H5) rapporté à le 12 octobre dernier.  Une opération de décontamination est en cours dans l'élevage concerné. On tient à rappeler qu’il n’y a pas de risque à consommer de la ...

LIRE LA SUITE
Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

Publié le 15 octobre 2025

Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine. Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces ...

LIRE LA SUITE
Ste-Geneviève-de-Berthier : un camion lourd fait deux blessés graves

Publié le 15 octobre 2025

Ste-Geneviève-de-Berthier : un camion lourd fait deux blessés graves

Le 11 octobre, une collision sur la route 158 à Berthierville impliquant un camion lourd et un véhicule a causé des blessures graves à un homme et une femme dans la soixantaine.  C'est vers 11 h 15, que  les policiers de la SQ MRC de D’Autray ont été appelés à se rendre sur les lieux. Selon les informations émises par communiqués, l'accident se ...

LIRE LA SUITE