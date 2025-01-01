Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Yuesheng Wang, 38 ans

Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

durée 18h00
15 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine.

Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces publications non autorisées et lui avait demandé si le comité chargé de la propriété intellectuelle de l'entreprise en avait été informé.

Yuesheng Wang a été licencié en 2022 d'un institut de recherche d'Hydro-Québec qui étudiait les technologies avancées de batteries et les systèmes de stockage d'énergie.

Âgé de 38 ans, M. Wang est la première personne à être accusé d'espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l'information du Canada.

Il est également inculpé pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance, d'actes préparatoires pour le compte d'une entité étrangère et d'avoir informé cette entité, la République populaire de Chine, de ses intentions.

M. Phan a déclaré lors du procès devant la Cour supérieure que des recherches supplémentaires avaient permis de découvrir plusieurs autres publications non autorisées portant le nom de M. Wang.

Le témoin a souligné que certaines publications ne mentionnaient que le nom de M. Wang, tandis que d'autres mentionnaient ses liens avec Hydro-Québec et d'autres chercheurs employés par le centre de recherche.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ste-Geneviève-de-Berthier : un camion lourd fait deux blessés graves

Ste-Geneviève-de-Berthier : un camion lourd fait deux blessés graves

Le 11 octobre, une collision sur la route 158 à Berthierville impliquant un camion lourd et un véhicule a causé des blessures graves à un homme et une femme dans la soixantaine.  C'est vers 11 h 15, que  les policiers de la SQ MRC de D’Autray ont été appelés à se rendre sur les lieux. Selon les informations émises par communiqués, l'accident se ...

LIRE LA SUITE
Un cas de grippe aviaire à Saint-Félix-de-Valois

Un cas de grippe aviaire à Saint-Félix-de-Valois

Le 12 octobre, un cas de grippe aviaire (d’influenza aviaire de sous-type H5) a été rapporté à Saint-Félix-de-Valois. C'est l'Agence canadienne d’inspection des aliments qui l'a signalé. Elle a mis une partie de la Municipalité en zone infesté et la totalité du territoire en zone de restriction. On rappelle que les propriétaires d’une ...

LIRE LA SUITE
Un adolescent arrêté pour le meurtre commis dans un parc de Terrebonne

Publié le 9 octobre 2025

Un adolescent arrêté pour le meurtre commis dans un parc de Terrebonne

Un adolescent de 16 ans a été arrêté aujourd'hui en lien avec le meurtre commis dans un parc de Terrebonne le 3 octobre dernier. Le suspect a été retrouvé grâce au travail des enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, en collaboration avec le Service de police de ...

LIRE LA SUITE